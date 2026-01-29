29日午後2時前、茨城県水戸市で自動車学校の送迎バスが信号機に衝突する事故があり、運転手と乗客あわせて3人が軽いケガをしました。警察や消防によりますと、29日午後1時50分ごろ、茨城県自動車学校の送迎バスの乗客から水戸市米沢町の交差点で「交差点の信号機にぶつかった」と通報がありました。バスが道路左脇にある信号機にぶつかった単独事故だということで、衝突した信号機は大きく傾いています。バスには乗客4人が乗ってい