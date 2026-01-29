国際弁護士の八代英輝氏が29日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。「皮膚科の権威」と言われている教授が性風俗などの接待を受け収賄容疑で逮捕された事件をめぐり、「たかり行為」と切り捨てた。この事件では、東大大学院で医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者が今月24日、同大学院での共同研究の見返りに高級ソープの性風俗店をはじめ、飲食店やクラブなどで繰り返し接待を受けていたとして、収賄容疑で警視庁に