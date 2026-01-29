北海道中央バスと函館バスは、都市間高速バス「高速はこだて号」の一部便を、4月1日から新千歳空港へ乗り入れる。「高速はこだて号」は、札幌駅前と函館市内を結ぶ都市間高速バスで、途中、八雲や森町、新函館北斗駅、函館駅前などを経由する。1日4往復のうち2往復を、新千歳空港に乗り入れる。新千歳空港では、札幌発はJAL前13番のりばと国際線84番のりば、函館発は国際線84番のりばに停車する。札幌発は乗車、函館発は降車のみ取