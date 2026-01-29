現地１月28日のチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位レアル・マドリーが29位ベンフィカとアウェーで対戦した。30分にキリアン・エムバペのヘッド弾で先制。しかしその後に３失点を喫する。58分には再びエムバペがネットを揺らして１点差に詰め寄るも、90＋８分に敗退を免れるにはあと１点が必要だったベンフィカのGKアナトリー・トルビンにヘディングシュートを叩き込まれて２−４で敗戦。９位に転落して