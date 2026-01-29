元タレントの田代まさしさん（69）が29日までに自身のインスタグラムを更新。自主的な薬物検査を実施したと報告した。田代さんは「皆様にご報告です！本日、今年初の恒例NPO法人アパリでの自主的な薬物検査をして頂きました。結果はもちろん陰性です！」と報告。検査キットを手にほほ笑む写真を投稿した。続けて「皆様ご存知の通り、令和の虎などで抜き打ち検査をされていますが今回の検査は自分の気持ちを高めるためにやっ