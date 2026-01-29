全国信用協同組合連合会は、システム障害が全面復旧し、停まっていた140の信用組合での取り引きも再開されたと発表しました。【映像】約11時間のシステム障害が発生した全信組連全国信用協同組合連合会によりますと、きょう午前4時ごろに子会社が運営するシステムセンターで障害が発生しました。その後、加盟する140の信用組合では、ほかの金融機関への振り込みに加えて、窓口での現金の引き出しや預け入れができなくなりま