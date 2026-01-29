ＤｅＮＡは２９日、前阪神のジョン・デュプランティエ投手の来日、合流がキャンプイン後になる見込みになったと発表した。当初の想定よりもパスポートとビザの受け取りが遅れたため。当初はキャンプ前に来日し、入団会見を開く予定だった。デュプランティエは来日１年目の昨季、阪神で６勝３敗、防御率１・９３、奪三振率１１・２２をマークしてリーグ優勝に貢献。助っ人陣が総入れ替えとなったＤｅＮＡが、オフにソフトバ