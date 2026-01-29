江ノ島電鉄（本社・神奈川県藤沢市）は今春、２０年ぶりとなる新型車両「７００形」の運行を開始する。１６日には極楽寺検車区（神奈川県鎌倉市）で、併せて導入される新制服とともにお披露目式が行われた。７００形の外観は、同電鉄の伝統色のグリーンを基調とし、先頭車両の前面ガラスを拡大したのが特徴。車両内の座席は海側を向かい合わせのクロスシートとし、座席数を減らして混雑緩和を狙った。また、車窓からの眺望をよ