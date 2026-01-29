タレントの堀ちえみ（58）が、「今回はタレ目の施術！！！」と題したブログを更新した。【映像】まつ毛パーマ後の堀ちえみ（複数カット）2019年2月にステージ4の舌がんと診断されたことを公表した堀。舌の6割を切除し、太ももの組織を使った再建手術を受け、2024年2月には舌がんが完治したことを報告していた。その後は、舌がん手術後に舌圧によって歯が折れ歯科医院で治療を受けたことや、同じ姿勢をとった影響による痛みで整