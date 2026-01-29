再び強烈な寒気の影響で、30日にかけて東北から近畿は大雪となる見込みです。現在の雪の状況について、富山・入善町から富山テレビ・島田嘉乃キャスターが中継でお伝えします。富山県の東部にある入善町に来ています。少し前から水分を含んだ雪が絶え間なく降り続いていて、風も出てきて降り方も強まってきました。顔に突き刺すような形で雪が降っています。29日朝から降った雪が10cmほど積もっていて、現在の入善町の積雪は30cmほ