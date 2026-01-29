言語化することの効果は何か。経営者の規格外さんは「脳内の混沌を可視化することは、高い自信と自尊心、そして行動力を保ち続ける基盤となる。頭の中が言語化によって秩序化され、研ぎ澄まされれば、瞬発力、集中力、爆発力が備わり必然的に短期に成果を出せるようになる」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／eggeeggjiew※写真はイメージ