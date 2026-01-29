夢を見ている間、脳内では何が起きているのか。筑波大学の櫻井武教授は「夢は、感情と記憶のネットワークを再編集し、意識の自己像を調整している。夢の断片の中に、ふとしたひらめきが紛れていることがある」という――。※本稿は、櫻井武『意識の正体』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。■夜見る夢は、どうしてヘンなのか？本来、覚醒中には前頭前野が情報を補足しながら、秩序だった世界を構築する機能を発揮している