食品メーカー・丸美屋（東京都杉並区）が好調だ。「のりたま」「ごましお」「混ぜ込みわかめ」……ふりかけの世界でトップを走り続ける同社だが、常に順風満帆だったわけではない。他社に6年遅れで参入し、圧倒的劣勢からスタートを切った「混ぜ込みわかめ」。いかにして市場のトップにまで上り詰めたのか。マーケティングを担当した丸山すみれさんにその内幕を聞いた（聞き手・構成＝ノンフィクション作家・山田清機）■後発商品