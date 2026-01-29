セブン‐イレブンは、鎌倉発のチョコレートブランド『CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)』が監修した新作アイス2種を、2月3日から順次発売する。鎌倉発の『CHOCOLATE BANK』は、カカオの鮮度にこだわり、チョコレートの新たな楽しみ方を探求するブランド。今回は、「カカオフルーツの魅力を多くの方に知ってほしい」という思いから、『CHOCOLATE BANK』監修の新作アイス2種を、セブン‐イレブン限定で登場する。ラインアップは、