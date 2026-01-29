食べ放題チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は、2026年2月2日（月）から2月10日（火）までの9日間限定で、食べ放題「黒毛和牛コース」が1,000円引きとなるキャンペーンを実施する。※温野菜公式アプリ会員限定、文中価格は税込表記【写真】黒毛和牛、たんしゃぶ、厳選牛ロース…対象の肉メニュー「全12種類」を見る期間中は、通常価格5,478円の「黒毛和牛コース」を、一人1,000円引きの特別価格4,378円で提供する。さらに、小学生は、