彼氏が結婚を考えてくれているとしても、こちらからのアピールが強すぎると、及び腰にさせてしまうかもしれません。では、どんな行動が彼氏の気持ちを萎えさせるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身男性192名に聞いたアンケートを参考に「彼女からの結婚プレッシャーに『もう逃げたい…』と思った瞬間」をご紹介します。【１】さりげなく結婚情報誌が広げられていたとき「『ついに俺も』と戦慄！」（20代男性）など、