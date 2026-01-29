昨年末に一般人男性との結婚を発表したTBSの田村真子アナ（29）。朝の情報バラエティ番組『ラヴィット！』のMCは5年目に突入し、「好きなアナウンサーランキング」（オリコン調べ2025年12月発表）では2年連続の1位。いまやTBSのエースとなった田村アナだが、この慶事に局内は複雑な空気だという。「もちろん喜ばしいニュースなのですが、"彼女も退社してしまうのでは"という不安の声も同時に聞こえてきます」（TBS関係者）TB