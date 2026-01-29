早明浦ダム29日午後4時10分の様子【提供：水資源機構】 少雨の影響で、高知県の早明浦ダムは29日午前0時現在の貯水率が61.7％と、平年を22.2ポイント下回っています。国と四国4県などで作る吉野川水系水利用連絡協議会は27日に幹事会を開き、降水の状況と今後の見通し、取水制限などについて協議しました。気象庁によりますと、向こう１カ月程度はまとまった雨が期待できないことから、協議会ではこのまま雨が降らなければ取