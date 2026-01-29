先日、ブラジリアン柔術の欧州大会「ヨーロピアン2026」に出場した玉木宏が、紫帯フェザー級で銅メダルを獲得した。毎週木曜よる10時から放送中の主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）の公式X上でも、祝福ポストが投稿され、ネット上全体が歓喜の声で沸いた。玉木にとって、『キャリア〜掟破りの警察署長〜』（フジテレビ系、2016年）以来、9年ぶりのフジテレビドラマ出（主）演作である本