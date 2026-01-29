日本高等学校野球連盟（日本高野連）は1月30日に選考委員会を開き、今春のセンバツに出場する全32校（うち21世紀枠2校）を決定する。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）や歴代最多となる通算70勝を挙げている西谷浩一監督が率いる大阪桐蔭、あるいは横浜（神奈川）と沖縄尚学という昨年の春夏王者も選出が有力視されるなか、サプライズがあるとしたら3枠ある東海地区かもしれない。【写真】聖隷クリストファーの上