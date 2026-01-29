広島県警は1月27日、通称"ゾンビたばこ"に含まれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、プロ野球・広島カープの羽月隆太郎容疑者（25）を医薬品医療機器法違反容疑で逮捕した。事件担当記者が解説する。【実際の写真】国内でも被害広がる“ゾンビタバコ”「ゼンマイ人形のような奇怪な動き」「うつろな目、手足は痙攣…」「羽月容疑者の逮捕容疑は昨年12月16日ごろに若干量のエトミデートを摂取したということです。広島