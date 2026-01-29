天童市の鶏卵加工・販売会社「半沢鶏卵」が2026年の東北ニュービジネス大賞に輝き、28日、仙台市で表彰を受けました。東北ニュービジネス大賞は、東北地方の合わせて341の法人・個人で組織する協議会が審査し、ニュービジネスの発展などへの貢献が期待される企業や団体を毎年表彰しているものです。32回目となる2026年は、天童市に本社がある半沢鶏卵が最高賞の大賞に輝きました。1960年創業の半沢鶏卵は、卵の