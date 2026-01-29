女優の長谷川京子（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「静けさと美意識が交差する、京都の隠れ家。」と書き出した長谷川。京都・祇園のラグジュアリーホテル「The Shinmonzen」内にある「Jean-Georges at The Shinmonzen」を訪れた際の写真をアップした。美食に思わず笑顔がこぼれた様子をパシャリ。「#ジャン=ジョルジュ・ヴォンゲリヒテン」「#新門前のジャン＝ジョルジュ」と添えた。