女優の中越典子（46）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との23年ぶりの再会を報告した。「フジテレビプロフェッショナル 保険調査員・天音蓮第4話に出演しまス今夜10時からでス」とドラマへの出演を告知。「朝ドラ、『こころ』以来の23年ぶりの再会共演となりました玉木宏君と」と自身がヒロインを演じたNHK連続テレビ小説「こころ」（2003年）以来となる俳優・玉木宏との再会を報告した。「優しいFACEに