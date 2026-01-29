キオクシアホールディングスの社長に就任する太田裕雄氏半導体メモリーのキオクシアホールディングスは29日、太田裕雄副社長（63）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。早坂伸夫社長（70）は社長退任後、6月に開催予定の株主総会を経て、助言役として代表権のないシニア・エグゼクティブ・アドバイザーとなる。社長交代は約6年ぶり。キオクシアは東芝の半導体事業を前身とし、2024年に東京証券取引所のプライム市場に上