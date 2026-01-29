少女にわいせつな行為をしたなどとして逮捕された芸能関連イベント会社の元社長の男が、12歳の小学生の女子児童のわいせつな動画を撮影したとして再逮捕されました。警視庁によりますと、粟津彰容疑者は2024年2月、東京・品川区のマンションで、当時12歳の小学生の女子児童のわいせつな動画を撮影した疑いがもたれています。粟津容疑者は、SNSで知り合った女子児童に水着を着せたうえ、「ジャンプを10回して」などと指示し、その様