三重県伊勢市にある「ほめちぎる教習所伊勢」が話題になっている。【写真】教習卒業生から、感謝の声が続々と届いています！自動車学校の指導員といえば、自動車運転の責任感を養うため厳しいのが当たり前、というイメージを持つ人がほどんどではないだろうか。ネット上では「怒られて立ち直れません」「人格まで否定された」「怖くなって通えなくなった」「トラウマ」と語る人も多い。そんな中、注目すべきは、株式会社TDGホー