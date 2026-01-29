俳優の畑芽育が、1月29日（木）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のオープニングセレモニーに登壇。赤いロングドレスで、生バンドと一緒に華麗に登場した。【写真】ゴージャス！真っ赤なドレスでUSJに登場した畑芽育の全身ショットほか（5枚）■『コナン』『呪術』の世界に没入！今回畑は、1月30日（金）から期間限定で開催される「ユニバーサル