ソフトバンクの育成、山下恭吾内野手（21）が29日、今季の支配下入りを誓った。4年目を迎える中で「焦りもある、今年やらなきゃいけない」と覚悟を口にする。2023年に福岡大大濠高から育成ドラフト2位で入団。守備力が高く、広角に打ち分けられる打撃も持ち味。昨季はウエスタン・リーグで自己最多の30試合に出場し打率3割2分1厘を残した。「3年目だったので、結果にこだわってやってきた」と振り返った上で「支配下に上がるに