¹ç³ÊorÉÔ¹ç³Ê¤ÎÈ¯É½¤Î¤Ï¤º¤¬¥ì¥ó¥º¤Ë¡Ä¸µ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¡¢ROLAND¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ROLAND¤Ï¸½ºß¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂç¥­¥ã¥Ð¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¡ÖºÇ¶á¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤ä¤±¤ËÇä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä°÷¤µ¤ó¤«¤éÊó¹ðÍè¤¿¸¶°ø¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹õ¤¤¥µ¥ó