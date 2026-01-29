今季先発転向するソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が29日、2月1日から始まる春季キャンプで初日からの猛アピールを誓った。現役ドラフトでDeNAから移籍した昨季は全て救援で8試合に登板するも、防御率6・92と結果を残せなかった。危機感を持って臨んだオフは食事制限などで肉体改造。昨シーズン中に体重91キロ、体脂肪率25％だった体を、88キロ、15％まで絞った。29日は福岡県筑後市のファーム施設でキャッチボールなどをし