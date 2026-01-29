ソフトバンクは29日、ホークスパフォーマンスチームの2026年メンバーが決定したと発表した。オーディションは昨年に引き続き福岡、台湾・台北に加え、熊本でも初開催。台北会場で新たに2名が合格するなど計21人が合格した（合格者内訳・ハニーズ継続11人、ハニーズ新規7人、アクロバットパフォーマー継続3人）。3月3日のヤクルトとのオープン戦でみずほペイペイドームでの初お披露目となる。キャプテンのSHOKOは「今シーズンの