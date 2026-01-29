パルコ（東京）は29日、再開発を計画している福岡市・天神の商業施設「福岡パルコ」を2027年2月末で閉店すると発表した。本館と新館とも解体し、商業や高級ホテル、ライブハウスなどが入る複合ビルに建て替える予定。開業は2030年代の早期を目指すとしている。