2025年11月、静岡県下田市の須崎海岸で置き忘れの釣りの電動リール2個、10万円相当を横領した疑いで、27歳の男が2026年1月29日に再逮捕されました。 占有離脱物横領の疑いで再逮捕されたのは、静岡県伊東市荻の解体作業員の男（27）です。警察によりますと、男は2025年11月中旬、下田市須崎の埠頭に置き忘れられていた電動リール2個（時価合計約10万円）を横領した疑いが持たれています。 下田市の40代男性が「電動