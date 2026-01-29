ＪＲ北海道は大規模な除雪作業を行うため、１月２８日同様、２９日も最終列車を繰り上げ、午後９時以降に札幌を発着する全ての列車を運休します。３０日は午後９時以降も通常通り運転しますが、一部列車が運休する予定だということです。 空港連絡バスについてですが、２９日も午後９時から午前０時ごろにかけて新千歳空港から大谷地バスターミナルへ向かう緊急バスの運行が決まっています。運賃は現金のみ、１２００円で