記録的な大雪の影響で、ＪＲ北海道は１月２９日も午後９時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。２８日は多くの人が、夜間の移動手段確保のため対応に追われました。ＪＲ札幌駅北口にある居酒屋です。２８日の夜、多くの人で賑わっていました。時刻は午後８時ごろ、こちらの２人組はまだ飲み始めたばかりということですがー（客）「月曜日に会おうとしていたんですけれど、雪がすごくてＪＲもバスも止まってきょう（きの