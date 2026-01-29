＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米5年目を迎える古江彩佳に、装いの変化があった。キャップ前面のロゴが所属契約を結ぶ「富士通」になった。「雰囲気が変わるとは思うし、（気持ちが）切り替えられる部分でもあるかなと思う。頑張りたい」と気を引き締める。【写真】ボールが変わった？ 現地で撮影した竹田麗央の202