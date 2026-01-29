１月２９日の近畿地方は、冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込んでいます。城崎温泉がある兵庫県豊岡市では、午前１１時時点で３１センチの積雪を観測。朝の温泉街では「浴衣に長ぐつ」姿で歩く温泉客も見られました。「（雪は）きれいだし、よかったです、ただ交通のことに関しては不安はありますけど」先週末に降った雪が残る中、地元の人たちは雪かきに追われました。（地元の人）「できるだけこの表面を