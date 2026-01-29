歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、都内で自身が監督を務めたライブフィルム「月光ずっとこの光につながっていたんだ」（来月6日公開）の完成披露上映会に登壇した。デビューからまもない時期に“大物”の前座を務めていたことを明かした。一般向けには初公開となった自身2作目の監督作品。上映直後のファンからの生の感想に耳を傾けた福山。福島県在住というファンから、デビュー直後の92年に同県郡山市で行われたイベント