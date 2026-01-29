全国信用協同組合連合会（全信組連）は２９日、同日未明にシステム障害が発生したと発表した。全国１４０の信用組合で一時、店舗窓口での取引ができなくなったが、同日午後３時頃までに復旧した。サイバー攻撃や個人情報の漏えいは確認されていないという。システム障害は全信組連の子会社が運営する業務処理センターで発生し、各信組の店舗窓口で現金の引き出しや預け入れ、振り込みなどができなくなった。ＡＴＭ（現金自動預