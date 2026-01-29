鹿児島県内でインフルエンザの患者が3週連続増加しています。定点あたりの患者の数が全国と比較しても多い状態が続いており、引き続き「流行発生警報」が継続しています。 県によりますと、県内で今月25日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は2006人でした。前の週より411人多く、4週ぶりに2000人を超えました。 1医療機関あたりの患者数は35.19人で、県内全域に「流行発生警報」が発表されています。 保健所別でみ