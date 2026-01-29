今日29日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。この先1か月の降水量は、東日本や西日本で平年よりも少ない見込みです。太平洋側を中心に11月中旬ごろから降水量の少ない状態が続いている所がありますが、この先も少雨傾向が続くでしょう。火の取り扱いに注意し、節水を心がけましょう。日本海側は大雪注意太平洋側で雨少なく渇水傾向が続く今日29日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。気温は1か月を通してみる