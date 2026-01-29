【これからの見通し】ドル売り圧力根強い、米ＦＯＭＣ後の上げをほぼ解消、米政府機関閉鎖リスクも台頭 今週はドル売り圧力が継続している。昨日の米ＦＯＭＣでは市場コンセンサス通りに政策金利が据え置かれた。声明文からは労働市場の下振れリスクの表現を削除されており、早期追加利下げの可能性は後退している。また、足元では再び米政府機関閉鎖のリスクが高まっており、主要な米経済統計発表予定への影響が懸念されてい