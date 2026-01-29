ドル円は振幅もやや上値が重い=東京為替概況 29日の東京市場でドル円はやや上値の重い展開。昨日海外市場でベッセント財務長官が強いドルに言及し、米国は介入をしていないと発言したことを受けて、一時154円台まで上昇した。高値からは売りが入り、153円40銭台で東京朝を迎えると、戻りの重さが意識されて売りが先行し、一時152円77銭を付けた。その後いったん153円40銭近辺まで買い戻され、下げ分をほぼ解消したが、