Ｊ２大宮は２９日、都内で２６年百年構想リーグの新体制発表会見を行った。宮沢悠生監督、スチュアート・ウェバー・ヘッドオブスポーツが冒頭に登壇し、その後、神村学園高（鹿児島）ＦＷで全国高校サッカー選手権で初優勝し、７得点を挙げ得点王に輝いた日高元、元Ｕ―２３日本代表ＤＦで前Ｃ大阪の西尾隆矢、ＧＫトム・グローバー（オーストラリア）、前岡山のＤＦ加藤聖ら新加入選手８人が登場した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リー