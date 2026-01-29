日本相撲協会は２９日、東京・両国国技館で師匠会を開き、初場所後に旧常盤山部屋を引き継ぎ、湊川部屋を興した湊川親方（元大関・貴景勝）が初参加した。引き締まった表情で湊川親方は言葉を選ぶように静かに決意を語った。「師匠にならしてもらったばかりなので、他の先輩師匠から勉強させてもらうことは多くなると思う。先代の師匠から預かった弟子なのでよく見て、向き合っていかないといけない。礼儀正しく、勝っても負