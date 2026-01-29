韓国の俳優イ・ジュンギが、4月10日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて来日ファンミーティング『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me』を開催することが決定した。【動画】ファンにメッセージしたイ・ジュンギトークだけでなく歌・ダンスを公演で披露しているイ・ジュンギ。公開された動画では「僕の誕生日がある4月に、皆さんにお会いできるので、とてもうれしく幸せです。僕の誕生日だからというより