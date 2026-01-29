楽天は29日、新外国人選手のロアンシー・コントレラス投手（26）が、羽田着の航空機で来日したと発表した。▼楽天・コントレラスやっと日本に来れてうれしいです。長時間の移動で疲れましたが、日本にいることに興奮しています。早く、チームのみんなに会えることを楽しみにしています。