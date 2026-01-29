1月30日（金）の『徹子の部屋』に、関根勤と小堺一機が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ともに古希を超え、ますます元気な関根と小堺は、互いに70歳を超えての初登場。「コサキン」の愛称で親しまれ約半世紀となる2人が、40年前の関根の出演映像とともに、その結成秘話や下積み時代の苦労を明かす。小堺は長年『徹子の部屋』の裏番組で司会を務めていたが、番組開始当初はまったくうまくいかなかったそう。師匠