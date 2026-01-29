やっぱりステーキでは、2026年1月29日から「11周年感謝祭」を開催中です。替え肉が必ず当たるガチャも開催！創業11周年を迎えたやっぱりステーキは、これまでの感謝の気持ちとともに、より多くの人に"肉を食べる楽しさ"を味わってもらたいとの思いで、期間中お得なキャンペーンを実施します。第1弾は、1月29日の「いい肉の日」1日限定で、看板商品「やっぱりステーキ（ミスジ）」が、100g1290円の特別価格でお得に食べられます。